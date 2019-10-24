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الهيئة توعي 3000 طالب من تقنية الخرج بجريمة الابتزاز
معروضات تفاعلية وشاشات متنقلة
متابعات الخليج 365 - الخرج
أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض معرضًا توعويًا عن جريمة الابتزاز بالتعاون مع الكلية التقنية.
واشتمل المعرض على معروضات توعوية وشاشات متنقلة يبث من خلالها رسائل توجيهية للشباب ضمن المواد المرئية للرئاسة العامة بالإضافة إلى برنامج حصين الذكي وتوزيع بعض المواد التوعوية المعتمدة.
ومن المتوقع أن يستفيد من المعرض ما يقارب 3000 طالب من منسوبي الكلية خلال ثلاثة أيام متتالية.
وقد قدم عميد الكلية خالد بن عبيد الحربي درعًا تذكاريًا لرئيس الهيئة د.حسن بن صالح العون تقديرًا لجهودهم كما أهدى رئيس الهيئة نسخة من مؤلفات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لعميد الكلية.
وتأتي هذه البرامج بمتابعة من مدير عام فرع الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات معالي الرئيس العام، يحفظه الله، لتوعية الطلاب بخطر هذه الجريمة.
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