شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الحدود الشمالية: وظائف أكاديمية شاغرة بدرجة «معيد» للجنسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

أعلنت جامعة الحدود الشمالية توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بدرجة «معيد» للرجال والنساء، اعتباراً من يوم الأحد القادم ولمدة شهر عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات بالابتعاث المباشر والتعيين المشروط بقبول صريح لدراسة الماجستير من جامعة معتمدة من الملحقية، باستثناء معيدي كلية الطب الذين سيعينون بعد المسابقة ويبتعثون مباشرة، لافتة أن شروط التقديم والوثائق المطلوبة والتخصصات المتاحة معلنة في موقع الجامعة الإلكتروني.