شكرا لقرائتكم خبر عن عقود استثمارية جديدة في أبها ومحايل عسير.. بـ49 مليوناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح، مغرم عسيري (أبها، محايل عسير)

كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، استكمال مشاريع رصف وإنارة العديد من المواقع بمدينة أبها، بقيمة إجمالية بلغت 31.284.540 ريالا.

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وأوضح أن نسبة الإنجاز فيها وصلت إلى 40% من سفلتة وأرصفة وانارة، مشيرا إلى أن المشاريع تستهدف عددا من المخططات السكنية والحكومية، منها مخطط 325 بمدينة الأمير سلطان بالمحالة، ومخطط 1244 خلف فرع بلدية مدينة سلطان، كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة، مخطط الروضة ومخطط الشهداء ومخطط الدوائر الحكومية بالمنسك ووصلات متفرقة بمدينة أبها إلى 65%.

وعن أهمية تلك المشاريع، أشار إلى أنها تأتي ضمن اهتمامات الأمانة، التي تسعى جاهدة للارتقاء بالطرق وفق أعلى المعايير والجودة، منبها إلى أن تلك الأعمال جاءت امتدادا لمشاريع الأمانة التي تم إنجازها بعدد من الأحياء والمخططات، ولازال العمل جاريا على استكمالها بالأحياء والمخططات.

من جهة أخرى، وقع رئيس بلدية محايل عسير سعيد آل مصمع 3 عقود استثمارية لنشاطات مختلفة شملت عدة مطاعم وكوفيهات ومواقع لأبراج شركات الاتصالات بالمحافظة بقيمة بلغت أكثر من 18 مليون ريال، وأوضح آل مصمع أن هذه العقود تأتي مكملة لجملة من العقود التي تم توقيعها في وقت سابق نتيجة للمواقع التي تم طرحها للاستثمار بعد دراسات وخطط وضعتها البلدية، منوها أن البلدية تسعى جاهدة للعمل على الارتقاء بالاستثمارات البلدية والعمل على تنفيذ توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لتحقيق الأهداف المرجوة.