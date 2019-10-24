شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الملك خالد يقر تحويل عيادات طب الأسنان إلى مستشفى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

رأس مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة لمباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

واستعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور سعد العمري، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأصدر المجلس عدداً من التوصيات المهمة، منها إقرار القواعد التنفيذية لبرنامج الإشراف المشترك بجامعة الملك خالد في مجال الدراسات العليا مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، وتحويل عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد إلى مستشفى طب الأسنان الجامعي، وإعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا.