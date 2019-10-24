شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يكرّم الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس أمناء ⁧أكاديمية الشعر العربي،⁩ ⁧احتفالية حفل تكريم جامعة الطائف للفائزين بجائزة الأمير ⁧عبدالله الفيصل⁩ العالمية للشعر العربي.

وكشفت جامعة الطائف أن الحفل التكريمي سيكون مساء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 بجدة، وسيتضمّن كلمة لأمين مجلس أمناء الأكاديمية، وتقريرا عن حالة الشعر العربي، وكلمة لسكرتير الجائزة الدكتور منصور الحارثي، وإعلان تفاصيل الموسم الجديد، ثم تسليم الفائزين جوائز في فروعها الثلاثة: (الشعرالعربي، الشعر المسرحي، الشعر المغنى).

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وحصل الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من السودان على هذه الجائزة عن فرع "الشعر العربي الفصيح" (وقيمتها 500 ألف ريال سعودي)، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من مصر في فرع "الشعر المسرحي" (وقيمة الجائزة 300 ألف ريال)، فيما فاز بالجائزة عنفرع "القصيدة المغنّاة" (وقيمتها 200 ألف ريال) الشاعر كريم عودة لعيبي من العراق.

وكان الأمير خالد الفيصل أعلن سابقا إلى جانب جائزة الشعر، استحداث فرعٍ للجائزة بقيمة نصف مليون ريال، مخصص لطلبة وطالبات مرحلتي الثانوية والبكالوريوس، على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال، والثاني 200 ألف ريال للثاني، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة 1.5 مليون ريال.

وكانت الجائزة قد تلقت العديد من المشاركات من وزارات الثقافة العربية، وبعض الجامعات والمنظمات المتخصصة في الشأن الثقافي والشعرالعربي، إذ وصل عدد الدول المشاركة إلى 11 دولة عربية.

وتُعد الأكاديمية مؤسسة متخصصة في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، بتقدير فحول الشعراء والمبرزين منهم، ودعم الموهوبين والناشدين وتفعيل الأنشطة الشعرية والنقدية، وتعزيز دور الشعر العربي الفصيح في ثقافتنا.