شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: فتح القبول والتسجيل للدورات العسكرية على رتبة «جندي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة «جندي» للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) ابتداءً من يوم الأحد القادم 1441/2/28 الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس 1441/3/3 الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: http://www.jobs.sa.