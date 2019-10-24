شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 178 مجندة في الأمن العام إلى ميادين الواجب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم (الخميس)، حفل تخريج عدد من منسوبات الأمن العام اللاتي تلقين تدريبهن وتأهيلهن في المعهد النسوي للأمن العام بمدينة تدريب الأمن العام.

وعبر الحربي عن سعادته برعايته حفل تخريج عدد من منسوبات الأمن العام، وقال إن المرأة السعودية أثبتت نجاحا في كثير من ميادين العمل، وأضاف: ونحن نحتفل بتخريج دفعة جديدة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الدعم الكريم لقطاع الأمن العام، كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لكافة الخريجات اللاتي احتفلنا بتخرجهن ليكن إضافة مهمة في مسيرة الأمن العام، وينضممن إلى إخوانهن رجال الأمن العام الذي سطروا تاريخاً ناصعاً وصفحات من العطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وأشاد الحربي بالجدية التي رافقت فترة التدريب لكافة الخريجات طيلة البرنامج التدريبي، مذكرا إياهن بضرورة استشعار المسؤولية، والخوف من الله، والعمل بروح الفريق الواحد، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن في أي موقع.

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ويندرج حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية، للاستفادة منهن في أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، إذ يسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمني بالعديد من التخصصات من الكادر النسائي للعمل الأمني.

وأقيم الحفل بقاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام، وألقيت كلمة الخريجات التي تم فيها استعراض أهمية الدورة العسكرية والفوائد التي اكتسبنها طوال فترة التدريب التي بدأت في 11440/10/3 واستمرت حتى 1441/2/25، وبيان المهارات التي تلقينها، وأبرز الدروس النظرية والتطبيقات العملية في أنظمة وإجراءات المهمات والمسؤوليات المناطة بهن أثناء التحاقهن بوحداتهن في قادم الأيام.

يذكر أن عدد خريجات هذه الدورة العسكرية الثانية بلغ نحو 178 خريجة تلقين المعرفة في الإعداد العسكري، والرماية، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية، والإسعافات الأولية.

عقب ذلك، كرم مدير الأمن العام المتميزات ثم سلمت شهادات التخرج.

حضر حفل التخرج عدد من قيادات الأمن العام يتقدمهم مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن المشحن.