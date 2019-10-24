، أضخم زائر في العالم يظهر في موسم الرياض.. تعرّف عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - حضر خصيصًا عبر طائرة شحن من إيطاليا إلى العاصمة

نشر موقع الهيئة العامة للترفيه مقطع فيديو يكشف وصول أضخم الحيوانات النادرة إلى موسم الرياض.

ويوثق المقطع الذي تصل مدته دقيقة واحدة مراحل نقل فيل عبر طائرة شحن من إيطاليا إلى الرياض، فيما عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بفكرة إحضار فيل من إيطاليا لمشاهدته في موسم الرياض

ويعد موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 التي أُطلقت على مستوى المملكة، بدءًا من العام 2019 وتصل مدته إلى 70 يومًا بدأت في 11 أكتوبر الجاري، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية وتتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.

ويعتبر الفيل الإفريقي هو أكبر حيوان في العالم الآن، ويعيش في 37 دولة في إفريقيا، وهو أكبر وأضخم من الفيل الآسيوي، ولذلك هو الذي يحتل مكانة أكبر حيوان في العالم ويتم التعرف على الفيل الأفريقي بسهولة عن طريق جذعه الذي يستخدم للاتصال والتعامل مع الكائنات الأخرى.

موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه