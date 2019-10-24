محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات اختارت وزارة الصحة 10 مشاركين للحصول على جائزة الرواد في موسمها الثاني, من خلال تنظيم فعالية تنافس فيها 24 مشاركًا واستعرضوا خلالها مبادراتهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم. وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية الوزارة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع. ومن المقرر أن يقام لاحقاً حفل تكريمي للفائزين وتسليمهم الجوائز.وزارة الصحة جائزة الرواد 24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 05:42 PM تهدف إلى اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات Advertisements "الصحة" تختار 10 مشاركين للتنافس على جائزة الرواد "الصحة" تختار 10 مشاركين للتنافس على جائزة الرواد اختارت وزارة الصحة 10 مشاركين للحصول على جائزة الرواد في موسمها الثاني, من خلال تنظيم فعالية تنافس فيها 24 مشاركًا واستعرضوا خلالها مبادراتهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم. وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية الوزارة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع. ومن المقرر أن يقام لاحقاً حفل تكريمي للفائزين وتسليمهم الجوائز. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تختار 10 مشاركين للتنافس على جائزة الرواد ،

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