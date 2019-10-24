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محمد بن مسعود - الدمام - رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف المحترف الفرنسي في صفوف الهلال بافيتمبي قوميز ليكون الأفضل في إياب نصف النهائي الآسيوي.
ووضع الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ استفتاءً يضم أربعة أهداف لاختيار الأفضل منها.
وجاءت الأهداف الأربعة على النحو التالي: هدفين للاعبي السد في مرمى الهلال؛ وهو نام تاي هي وخوخي وهدف بافيتمبي قوميز، وهدف للاعب جوانغزهو الصيني.
وتأهل كلٌّ من الهلال السعودي وأوراوا الياباني للمباراة النهائية في المسابقة؛ حيث تقام مباراة الذهاب في التاسع من نوفمبر القادم في الرياض، على أن تكون مباراة الإياب في طوكيو في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 04:54 PM
رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف المحترف الفرنسي في صفوف الهلال بافيتمبي قوميز ليكون الأفضل في إياب نصف النهائي الآسيوي.
ووضع الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ استفتاءً يضم أربعة أهداف لاختيار الأفضل منها.
وجاءت الأهداف الأربعة على النحو التالي: هدفين للاعبي السد في مرمى الهلال؛ وهو نام تاي هي وخوخي وهدف بافيتمبي قوميز، وهدف للاعب جوانغزهو الصيني.
وتأهل كلٌّ من الهلال السعودي وأوراوا الياباني للمباراة النهائية في المسابقة؛ حيث تقام مباراة الذهاب في التاسع من نوفمبر القادم في الرياض، على أن تكون مباراة الإياب في طوكيو في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
، ترشيح هدف "قوميز" ليكون الأفضل في إياب نصف النهائي "الآسيوي" ،
المصدر : الخليج 365
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