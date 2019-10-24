شروط ورابط التقديم على وظائف الأمن العام للرجال برتبة جندي عبر بوابة أبشر توظيف

التقديم على وظائف الأمن العام للرجال ضمن الوظائف العسكرية المعلنة عبر بوابة أبشر توظيف، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف الأمن العام برتبة جندي والتعيين عليها بعد التخرج في جميع مناطق المملكة، وذلك في المواعيد المحددة لاستقبال طلبات التوظيف بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 28 صفر 1441 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 3 ربيع أول عبر موقع أبشر للتوظيف.

شروط التقديم على وظائف الأمن العام

حددت الإدارة العامة شروط القبول في وظائف الأمن العام بوزارة الداخلية وهي على النحو التالي:-

يشترط على المتقدم الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء تأدية خدمته خارج البلاد.

أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة في كافة أموره في الحياة، وألا يكون عليه أي حكم أو إدانة في وقت سابق.

لابد أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية.

ألا يكون قد سبق التعيين له من قبل في أي وظيفة تابعة للنظام العسكري أو جهة حكومية، ولا يكون قد تم فصله من أي المعاهد أو الكليات.

لا يكون متزوجاً من أجنبية.

لابد من اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

إحضار أصل الشهادات ولابد أن تكون معتمدة من وزارة التعليم السعودية، أما إذا كانت الشهادة من خراج المملكة فلابد من معادلتها.

رابط أبشر توظيف

على الراغبين في التقديم على وظائف الأمن العام استيفاء كافة الشروط المحددة، ثم التسجيل عبر رابط موقع أبشر التوظيف وذلك في المواعيد المحددة أعلى المقال.