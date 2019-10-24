قرار ملكي بحق مئات الضباط في الحرس الوطني السعودي

وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكياً إلى وزارة الحرس الوطني، أول أمس الثلاثاء باتخاذ قرارات جديدة بحق مئات الضباط في السعودية.

وأصدرت الوزارة قرارا باعتماد ترقية 1275 ضابطا من منتسبي الوزارة شملت رتب "ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم"، وفق ما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت، في وقت سابق، اعتماد ترقية 4182 فردا من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات خلال الفترة الأولى للعام الجاري. بحسب "سبوتنيك".

وأوضحت الوزارة الترقيات تضمنت رتب "جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، رئيس رقباء".

Advertisements

وكان وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اعتمد في 3 أكتوبر الجاري، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11 – 12 - 13) بالوزارة؛ وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن اللائحة أشارت في مادتها الـ47 إلى أن الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف، وترتبط بمستوى أدائه، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

وأضافت أن معايير الترقية للمراتب العاشرة فما دون، اشتملت على تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، وبرامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.