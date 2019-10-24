شاهد: شاحنة تعلق داخل أحد أنفاق عسير بطريقة غريبة

قام رجال المرور بعقبة شعار عسير، أمس الأربعاء، بتحرير شاحنة كبيرة علقت داخل أحد الأنفاق ، وذلك بعد اصدامها بالنفق.

وقد اصطدمت الشاحنة اصطدمت بجوانب وأعلى النفق ثم علقت به ، قبل أن يتمكن رجال المرور من إعادة العمل بشكل طبيعي داخل النفق حتى لا تتعطل حركة سير المركبات.