قام رجال المرور بعقبة شعار عسير، أمس الأربعاء، بتحرير شاحنة كبيرة علقت داخل أحد الأنفاق ، وذلك بعد اصدامها بالنفق.
وقد اصطدمت الشاحنة اصطدمت بجوانب وأعلى النفق ثم علقت به ، قبل أن يتمكن رجال المرور من إعادة العمل بشكل طبيعي داخل النفق حتى لا تتعطل حركة سير المركبات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: شاحنة تعلق داخل أحد أنفاق عسير بطريقة غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.