تركي آل الشيخ يعين رئيساً تنفيذياً جديداً لـ هيئة الترفيه

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قراراً بتعيين فيصل بافرط رئيساً تنفيذياً للهيئة. كما أصدر آل الشيخ أيضاً قراراً بتعيين كل من أحمد المحمادي، وحنان السماري مساعدين تنفيذيين لشؤون العمليات في الهيئة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السابق عمرو باناجه كان يشغل المنصب منذ أغسطس من العام الماضي 2018.

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