أمانة الجوف تغلق مخبزًا افتتح دون ترخيص بسكاكا

أغلقت أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، اليوم الخميس، مخبزًا يعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في مدينة سكاكا.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف أن مراقبي صحة البيئة، ومن خلال جولاتهم المستمرة على الأسواق، لاحظت مخبزًا لا يحمل لوحة، وعند الكشف على المحل تبين أنه يعمل دون الحصول على رخصة لمزاولة هذا النشاط.

كما تبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمخبز، إضافة إلى عدم وجود لوحة للمحل، فتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، وإغلاق المحل ومخالفته بالحد الأعلى.

وأكدت أمانة منطقة الجوف أنها لن تتهاون في أي تجاوزات للاشتراطات الصحية، وتضع سلامة وصحة المواطن في أولى اهتماماتها، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم (940) الذي يستقبل البلاغات على مدار الـ24 ساعة.