السعودية اليوم / القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في التمرين البحري(IMX 19)



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

تشارك القوات البحرية الملكية

ويعد التمرين الأكثر شمولاً في العالم الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.

// انتهى //

16:49ت م

0173



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واستشارك القوات البحرية الملكية السعودية في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19) بالقيادة البحرية المركزية الإمريكية في كل من (شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جمهورية جيبوتي وخليج العقبة ) في الفترة ما بين 27 صفر1441هـ إلى 17 ربيع الأول1441هـ بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية.ويعد التمرين الأكثر شمولاً في العالم الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.// انتهى //16:49ت م0173

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.