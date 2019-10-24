السعودية اليوم / مدير جامعة تبوك يدشن المكتبة المركزية ومكتبة الكليات الصحية في مقرهما الجديد



تبوك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

دشن معالي مدير جامعة تبوك الاستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، اليوم ،المكتبة المركزية في الجامعة، ومكتبة الكليات الصحية في مقرهما الجديد، بحضور وكيل الجامعة لتطويروالجودة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وعميد شؤون المكتبات الدكتور خالد الشريف وعدداً من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

و قص معاليه شريط افتتاح المكتبة المركزية في مقرها الجديد في كلية العلوم الطبية التطبيقية، والتي تتسم بقربها وسهولة الوصول لها وذلك لتيسير وتوفير جهد ووقت طلاب الجامعة.

كما افتتح معالي مدير جامعة تبوك المقر الجديد مكتبة الكليات الصحية في كلية الطب، والتي تحتوي على عدد كبير من الكتب والمراجع الطبية العالمية في مختلف التخصصات الطبية، وتعدهذه المكتبة متاحه لكافة الطلبة والطالبات في الكليات الصحية للاستفادة منها ومن الخدمات التي تقدمها.

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16:47ت م

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