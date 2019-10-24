السعودية اليوم / الحدودُ الشماليةُ تعلنُ عنْ وظائفَ أكاديميةٍ شاغرةٍ بدرجة معيد



عرعر 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تـوفـر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بدرجة معيد للرجال والنساء اعتباراً من يوم الأحد القادم ولمدة شهر عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات بالابتعاث المباشر والتعيين المشروط بقبول صريح لدراسة الماجستير من جامعة معتمدة من الملحقية، باستثناء معيدي كلية الطب الذين سيعينون بعد المسابقة ويبتعثون مباشرة، لافته أن شروط التقديم والوثائق المطلوبة والتخصصات المتاحة معلنة في موقع الجامعة الإلكتروني.

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16:46ت م

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