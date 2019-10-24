السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل مدير جوازات منطقة الجوف



القريات 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، مدير جوازات منطقة الجوف المعين حديثاً العميد سعيد بن حسين القحطاني يرافقه مدير جوازات محافظة القريات العميد غازي ملفي العنزي .

ورحب محافظ القريات بالعميد القحطاني ومرافقيه متمنياً له التوفيق ، منوهاً بما تقدمه الجوازات من خدمات للمواطنين والمقيمين .

//انتهى//

16:32ت م

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