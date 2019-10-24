السعودية اليوم / تعليم الرِّياض يعلن نتائج الطالبات الفائزات في بطولة الأولمبياد الخاص



الرياض 25 صفر 1441 الموافق 24 أكتوبر 2019 واس

شاركتْ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يومي 22-23 صفر في بطولة الأولمبياد الخاص (ألعاب قوى - كرة قدم) - ضمن البرنامج الزمني الذي نظمه الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص هذا العام وذلك في مقر الاتحاد.

وجاءت مشاركة الإدارة انطلاقاً من حرصها على تحقيق أهداف الشراكة المُجتمعية، وإيماناً منها بضرورة إسهام شرائح المجتمع المدرسيّ كافة في الأنشطة والفعاليات الهادفة بشكل ينسجم مع رؤية وتطلعات المملكة العربية

وبينت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام بنت محمد الأحمد أنَّ هذه البطولة تشمل الأشخاص في المدارس والمعاهد الحكومية والأهلية من ذوي الإعاقة الذهنية، مشيرة أن نتائج البطولة جاءت كالتالي: في اليوم الأول من البطولة حصلت طالبات مكتب تعليم وسط الرياض (مسار العوق العقلي) على المراكز المتقدمة في عدة مسابقات وهن: الطالبة فاطمة فارس كلاس من الابتدائية ١٢٣ فازتْ بالمركز الأول في سباق جري ٥٠ مترا ، وشاركتها الطالبة حلا أبوسمرة من الابتدائية ١٧ المركز الأول في سباق جري ٢٠٠ متر، كما حصلتْ الطالبة إيلاف بكراوي من الابتدائية ١٧على المركز الأول في رمي الكرة الخفيف بينما حقّقتْ الطالبة سما سيف الدين من الابتدائية ١٧ المركز الرابع في جري 50 مترا .

وفي اليوم الثاني من الأولمبياد الخاص نالتْ طالبات مسار (العوق العقلي) التابعين لمكتب تعليم وسط الرياض على المراكز الأولى من المسابقات المختلفة وهن: الطالبة عهود عبدالله شامي الابتدائية ١٧ فازتْ بالمركز الأول في الوثب من الثبات، والطالبة رندا بلال مناوي من الابتدائية ١٧٤ حصلت على المركز الأول في مسابقة الجري مسافة ١٠٠متر، بينما حصلتْ الطالبة لمى الجبر من الابتدائية (١٢٣) على المركز الثاني في مسابقة الجري ١٠٠ متر، كما فازتْ الطالبة سديم الخزيم من الابتدائية ١٧ بالمركز الثالث في سباق جري ١٠٠ متر.

وأضافت الأحمد أنّ مشاركة طلبة التربية الخاصة في هذه المناسبات والفعاليات التنشيطية التوعوية ذات أثر كبير ينعكس إيجاباً عليهن، وتهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المجتمع المحلي بأهمية دعم هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، فضلاً عن إبراز الجهود والخدمات المُميَّزة التي تقدمها وزارة التعليم لهذه الفئات.

//انتهى//

16:17ت م

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الرياض 25 صفر 1441 الموافق 24 أكتوبر 2019 واسشاركتْ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يومي 22-23 صفر في بطولة الأولمبياد الخاص (ألعاب قوى - كرة قدم) - ضمن البرنامج الزمني الذي نظمه الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص هذا العام وذلك في مقر الاتحاد.وجاءت مشاركة الإدارة انطلاقاً من حرصها على تحقيق أهداف الشراكة المُجتمعية، وإيماناً منها بضرورة إسهام شرائح المجتمع المدرسيّ كافة في الأنشطة والفعاليات الهادفة بشكل ينسجم مع رؤية وتطلعات المملكة العربية السعودية 2030.وبينت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام بنت محمد الأحمد أنَّ هذه البطولة تشمل الأشخاص في المدارس والمعاهد الحكومية والأهلية من ذوي الإعاقة الذهنية، مشيرة أن نتائج البطولة جاءت كالتالي: في اليوم الأول من البطولة حصلت طالبات مكتب تعليم وسط الرياض (مسار العوق العقلي) على المراكز المتقدمة في عدة مسابقات وهن: الطالبة فاطمة فارس كلاس من الابتدائية ١٢٣ فازتْ بالمركز الأول في سباق جري ٥٠ مترا ، وشاركتها الطالبة حلا أبوسمرة من الابتدائية ١٧ المركز الأول في سباق جري ٢٠٠ متر، كما حصلتْ الطالبة إيلاف بكراوي من الابتدائية ١٧على المركز الأول في رمي الكرة الخفيف بينما حقّقتْ الطالبة سما سيف الدين من الابتدائية ١٧ المركز الرابع في جري 50 مترا .وفي اليوم الثاني من الأولمبياد الخاص نالتْ طالبات مسار (العوق العقلي) التابعين لمكتب تعليم وسط الرياض على المراكز الأولى من المسابقات المختلفة وهن: الطالبة عهود عبدالله شامي الابتدائية ١٧ فازتْ بالمركز الأول في الوثب من الثبات، والطالبة رندا بلال مناوي من الابتدائية ١٧٤ حصلت على المركز الأول في مسابقة الجري مسافة ١٠٠متر، بينما حصلتْ الطالبة لمى الجبر من الابتدائية (١٢٣) على المركز الثاني في مسابقة الجري ١٠٠ متر، كما فازتْ الطالبة سديم الخزيم من الابتدائية ١٧ بالمركز الثالث في سباق جري ١٠٠ متر.وأضافت الأحمد أنّ مشاركة طلبة التربية الخاصة في هذه المناسبات والفعاليات التنشيطية التوعوية ذات أثر كبير ينعكس إيجاباً عليهن، وتهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المجتمع المحلي بأهمية دعم هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، فضلاً عن إبراز الجهود والخدمات المُميَّزة التي تقدمها وزارة التعليم لهذه الفئات.//انتهى//16:17ت م0155

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