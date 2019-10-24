السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة



مكة المكرمة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأمين مستلزمات أجهزة المراقبة التلفازية ببعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالاً ، (أربعة ملايين وتسعة وستين ألفاً ومئتين وخمسة وسبعين ريالاً) شاملة لجميع تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة (12) شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد ، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد .

واشتمل عقد التأمين على توريد وتركيب (150) كاميرا ثابتة ، و(40) كاميرا متحركة ، و(35) كاميرا بانورامية ، و(13) جهازاً لإدارة وتسجيل الفيديو ، و(13) جهازاً للطاقة غير المنقطعة ، و(50) جهازاً للربط الشبكي ، و(13) جهازاً للتحكم بالمراقبة ، و(13) جهازاً للربط غير السلكي ، و(50) شاشةً للمراقبة .

يُذكر أن إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة بلغ 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، كما تقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين و فنيين، حيث تشكّل شبكة الأنفاق عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين .

// انتهى //

16:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.