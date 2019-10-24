السعودية اليوم / تعليم ينبع يحقق مراكز متقدمة في مشاركاته الوزارية



ينبع 25 صفر 1441هـ الموافق 24 اكتوبر 2019 م واس

حققت إدارة التعليم بمحافظة ينبع خلال هذا الأسبوع العديد من المراكز المتقدمة في عدد من المشاركات الوزارية ، حيث حقق النشاط الثقافي المستوى الذهبي في مشروع الحوارات الطلابية "حوار نيوم" المقام في مدينة "نيوم" والذي مثله الطالبان عبدالعزيز العلوني من ثانوية الوليد بن عبدالملك وهاشم البركاتي من ثانوية معاوية بن أبي سفيان .

كما حقق النشاط الاجتماعي المستوى البرونزي في الملتقى الأول لـ "العمل التطوعي" في الميدان التربوي الذي أقيم في تعليم عسير بمشاركة الطالب أسامة الخيبري من ثانوية الملك عبدالعزيز. وفي المجال العلمي حصلت مدرسَتَا ثانوية ابن النفيس ومتوسطة ابن البيطار على المركز الثالث في بطولة WRO للروبوت كما تأهل فريق تعليم ينبع المشارك في المهرجان الرياضي الرابع للصغار بمحافظة بيشة لكرة القدم للنهائيات التي ستقام بمنطقة حائل .

// انتهى //

16:12ت م

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