السعودية اليوم / تعليم ينبع يشارك في برنامج صياغة الأسئلة الصفية بتبوك



ينبع 25 صفر 1441هـ الموافق 24 اكتوبر 2019 م واس

شاركت مديرة مكتب الشمال بتعليم ينبع نوف بنت ناصر القحطاني ضمن فريق العمل المنفذ للبرنامج التدريبي (صياغة الأسئلة الصفية : منطلقات علمية ومهارات عملية) والذي نفذ في مقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، واستمر يومين مستهدفاً المدربات المركزيات، بهدف تنمية كفايات المعلمات في عمليتي التعليم والتعلم لتحسين الممارسات المهنية.

وأوضحت "القحطاني" أن البرنامج يأتي بناءً على توجيه وزارة التعليم بشأن خطة إنجاز برامج مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات مرحلة الطفولة المبكرة، حيث انطلقت هذا الأسبوع مرحلة تنفيذ البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات المعلمات وقائدات المدارس في مرحلة الطفولة المبكرة وَفْقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً بما يضمن تحسين نواتج التعلم. وأشارت "القحطاني" إلى أن البرنامج ارتكز على عدة محاور تضمنت: أهمية الأسئلة الصفية، والهدف منها ، وشروط صياغتها، وتصنيف مجالاتها حسب الأهداف التربوية، وخطواتها ، واستنتاج طريقة ربطها بالتقويم .

وبينت أن البرنامج اشتمل على التدريب على مهارة استقبال الإجابات الصفية الجيدة، واستنتاج مفهوم التفكير، وتصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين، وتحديد دور المعلمة في تطبيق تلك المهارات، وتوظيفها في صياغة الأسئلة الصفية. جدير بالذكر أن البرنامج يأتي ضمن حزمة من برامج التطوير المهني التعليمي الذي تنفذه وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، استكمالا للجهود المبذولة في إطار رؤية ٢٠٣٠ وتسريع الخطة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية .

// انتهى //

16:11ت م

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