السعودية اليوم / مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه الثالث



أبهـا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

رأس معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة الذي عقد أمس, بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة لمباشرة الاختصاصات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوصى المجلس بالعديد من التوصيات ومن أبرزها إقرار القواعد التنفيذية لبرنامج الإشراف المشترك بجامعة الملك خالد في مجال الدراسات العليا مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، وتحويل عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد إلى مستشفى طب الأسنان الجامعي، وإعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا.

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16:10ت م

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