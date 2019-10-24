شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصصي الخرج»: بدء استقبال حالات الأطفال والنساء والولادة.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إيقاف استقبال جميع حالات الأطفال والنساء والولادة في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج، وتحويلها إلى المستشفى التخصصي (مستشفى النساء والولادة والأطفال) بالمحافظة بدءاً من يوم الأحد 28 صفر 1441 الموافق 27 اكتوبر 2019.

وأوضحت «صحة الرياض» أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات الصحية بمختلف محافظات المنطقة بما فيها محافظة الخرج، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالخدمات الصحية، لتوحيد الخدمات الطبية بأقسام النساء والولادة والأطفال، وذلك بنقل خدماتها من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال التخصصي، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على تقديم أرقى أنواع الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

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وقالت إنها تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة للمستويات المعيارية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين من خلال المسارين الوقائي والعلاجي معاً، تماشياً مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في إطار تنفيذ مبادرات رؤية 2030.

يذكر أن أن المستشفى التخصصي تبلغ سعته السريرية 200 سرير ويحتوي على أقسام عدة منها قسم النساء والولادة، والأشعة، والطوارئ، وقسما الحضانة والتنويم، إضافة إلى العيادات الخارجية والأقسام الخدمية الأخرى، كما يضم كوادر مميزة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين والفنيين وهيئة التمريض.

وسيسهم هذا المستشفى في تخفيف العبء والضغط على مستشفيات المحافظة، خصوصاً مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية.