السعودية | نمور تصل من ميلانو للمشاركة في سفاري موسم الرياض

شكرا لقرائتكم نمور تصل من ميلانو للمشاركة في سفاري موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت شركة الخطوط السعودية للشحن عبر حسابها الرسمي في تويتر عن وصول 10 نمور على متن شحنة قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في فعالية موسم الرياض.

وأوضحت السعودية للشحن أن نقل النمور تطلب عناية خاصة منذ تحميلها وحتى وصولها على متن طائرة من طراز بوينغ 747.

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ويشهد موسم الرياض لأول مرة في المملكة منطقة سفاري مفتوحة تجمّع عدد من الحيوانات الأليفة والمفترسة، وذلك في منتجع نوفا حيث المتعة بمشاهدة الحيوانات البرية والنادرة عن قرب وفي بيئتها الطبيعية، في تجربة لا تنسى وذلك بداية من 1 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.

ويتشوق عدد من زوار موسم الرياض لخوض التجربة الفريدة التي تعود السائح السعودي في السابق أن يعيشها في عدد من دول العالم.

يذكر أن موسم الرياض يشهد نجاحاً كبيراً ويسجل أرقاماً قياسية في عدد من الزوار، إذ أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بيع 8.3 مليون تذكرة في 10 أيام فيما تجاوز عدد زوار 5 مواقع 3 ملايين زائر.