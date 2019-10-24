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قالت هيئة الطيران المدني إن مطار الملك خالد استقبل، اليوم، الرحلة القادمة من أبها وتحمل على متنها 58 من "أبناء وبنات الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي" للاستمتاع بفعاليات #موسم_الرياض.
وغردت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "وصلت الآن إلى مطار الملك خالد بالرياض الرحلة القادمة من أبها وتحمل على متنها 58 من "أبناء وبنات الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي"؛ للاستمتاع بفعاليات #موسم_الرياض، ضمن المبادرة التي تجمعنا بالهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع إمارة عسير".
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 03:59 PM
على متن رحلة قادمة من أبها حطت ضمن مبادرة "الترفيه" وإمارة عسيرشاهد.. 58 من أبناء وبنات الشهداء يصلون العاصمة للاستمتاع بـ #موسم_الرياض
قالت هيئة الطيران المدني إن مطار الملك خالد استقبل، اليوم، الرحلة القادمة من أبها وتحمل على متنها 58 من "أبناء وبنات الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي" للاستمتاع بفعاليات #موسم_الرياض.
وغردت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "وصلت الآن إلى مطار الملك خالد بالرياض الرحلة القادمة من أبها وتحمل على متنها 58 من "أبناء وبنات الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي"؛ للاستمتاع بفعاليات #موسم_الرياض، ضمن المبادرة التي تجمعنا بالهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع إمارة عسير".
، شاهد.. 58 من أبناء وبنات الشهداء يصلون العاصمة للاستمتاع بـ #موسم_الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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