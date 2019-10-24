، شاهد.. 58 من أبناء وبنات الشهداء يصلون العاصمة للاستمتاع بـ #موسم_الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - على متن رحلة قادمة من أبها حطت ضمن مبادرة "الترفيه" وإمارة عسير

قالت هيئة الطيران المدني إن مطار الملك خالد استقبل، اليوم، الرحلة القادمة من أبها وتحمل على متنها 58 من "أبناء وبنات الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي" للاستمتاع بفعاليات #موسم_الرياض.

وغردت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "وصلت الآن إلى مطار الملك خالد بالرياض الرحلة القادمة من أبها وتحمل على متنها 58 من "أبناء وبنات الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي"؛ للاستمتاع بفعاليات #موسم_الرياض، ضمن المبادرة التي تجمعنا بالهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع إمارة عسير".

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#موسم_الرياض هيئة الطيران المدني مطار الملك خالد أبها