محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة. الأرصاد مكة المكرمة جدة 24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 03:42 PM Advertisements الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم "الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة "الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة ،

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