، حادث على "جدة- مكة القديم" يعيد مطلب المدخل الآمن عند تقاطع المسلخ ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعاد حادث اصطدام وقع على طريق "جدة-مكة القديم" بالتحديد عند تقاطع المسلخ الغربي، مطالب الأهالي بضرورة الانتهاء من أعمال مشروع التقاطع بأسرع وقت ممكن، والعمل على إنشاء مدخل بشكل آمن مؤدي للمسلخ غير الحالي.
ونتج عن الحادث إصابة شخص؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، عن طريق الهلال الأحمر السعودي، فيما باشر المرور الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.
من جانبهم، طالب عدد من أهالي حي أم الجود ومخطط الزايدي الغربي، والأحياء المجاورة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، والجهات ذات العلاقة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بالتقاطع الخطر، المؤدي إلى المسلخ الغربي التابع للأمانة، وإنشاء مدخل أكثر أماناً بعيداً عن الحالي الذي يجري العمل فيه، لافتين إلى أن الموقع سجّل عدة حوادث على مدى الأشهر الماضية.
ولفتوا إلى أن التحويلة المؤدية إلى المسلخ تفتقر للوحات التحذيرية ما نتج عنها حوادث مرورية خاصة في فترات المساء.
حادث اصطدام مكة المكرمة
حادث على "جدة- مكة القديم" يعيد مطلب المدخل الآمن عند تقاطع المسلخعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-10-24
أعاد حادث اصطدام وقع على طريق "جدة-مكة القديم" بالتحديد عند تقاطع المسلخ الغربي، مطالب الأهالي بضرورة الانتهاء من أعمال مشروع التقاطع بأسرع وقت ممكن، والعمل على إنشاء مدخل بشكل آمن مؤدي للمسلخ غير الحالي.
ونتج عن الحادث إصابة شخص؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، عن طريق الهلال الأحمر السعودي، فيما باشر المرور الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.
من جانبهم، طالب عدد من أهالي حي أم الجود ومخطط الزايدي الغربي، والأحياء المجاورة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، والجهات ذات العلاقة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بالتقاطع الخطر، المؤدي إلى المسلخ الغربي التابع للأمانة، وإنشاء مدخل أكثر أماناً بعيداً عن الحالي الذي يجري العمل فيه، لافتين إلى أن الموقع سجّل عدة حوادث على مدى الأشهر الماضية.
ولفتوا إلى أن التحويلة المؤدية إلى المسلخ تفتقر للوحات التحذيرية ما نتج عنها حوادث مرورية خاصة في فترات المساء.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
02:36 PM
أصاب شخصًا وباشره المعنيون ونقلوه للمستشفى.. تحويلة بلا لوحات تحذيرية
أعاد حادث اصطدام وقع على طريق "جدة-مكة القديم" بالتحديد عند تقاطع المسلخ الغربي، مطالب الأهالي بضرورة الانتهاء من أعمال مشروع التقاطع بأسرع وقت ممكن، والعمل على إنشاء مدخل بشكل آمن مؤدي للمسلخ غير الحالي.
ونتج عن الحادث إصابة شخص؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، عن طريق الهلال الأحمر السعودي، فيما باشر المرور الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.
من جانبهم، طالب عدد من أهالي حي أم الجود ومخطط الزايدي الغربي، والأحياء المجاورة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، والجهات ذات العلاقة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بالتقاطع الخطر، المؤدي إلى المسلخ الغربي التابع للأمانة، وإنشاء مدخل أكثر أماناً بعيداً عن الحالي الذي يجري العمل فيه، لافتين إلى أن الموقع سجّل عدة حوادث على مدى الأشهر الماضية.
ولفتوا إلى أن التحويلة المؤدية إلى المسلخ تفتقر للوحات التحذيرية ما نتج عنها حوادث مرورية خاصة في فترات المساء.
، حادث على "جدة- مكة القديم" يعيد مطلب المدخل الآمن عند تقاطع المسلخ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حادث على "جدة- مكة القديم" يعيد مطلب المدخل الآمن عند تقاطع المسلخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.