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حادث على "جدة- مكة القديم" يعيد مطلب المدخل الآمن عند تقاطع المسلخ

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محمد بن مسعود - الدمام - أصاب شخصًا وباشره المعنيون ونقلوه للمستشفى.. تحويلة بلا لوحات تحذيرية

أعاد حادث اصطدام وقع على طريق "جدة-مكة القديم" بالتحديد عند تقاطع المسلخ الغربي، مطالب الأهالي بضرورة الانتهاء من أعمال مشروع التقاطع بأسرع وقت ممكن، والعمل على إنشاء مدخل بشكل آمن مؤدي للمسلخ غير الحالي.

ونتج عن الحادث إصابة شخص؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، عن طريق الهلال الأحمر السعودي، فيما باشر المرور الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من جانبهم، طالب عدد من أهالي حي أم الجود ومخطط الزايدي الغربي، والأحياء المجاورة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، والجهات ذات العلاقة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بالتقاطع الخطر، المؤدي إلى المسلخ الغربي التابع للأمانة، وإنشاء مدخل أكثر أماناً بعيداً عن الحالي الذي يجري العمل فيه، لافتين إلى أن الموقع سجّل عدة حوادث على مدى الأشهر الماضية.

ولفتوا إلى أن التحويلة المؤدية إلى المسلخ تفتقر للوحات التحذيرية ما نتج عنها حوادث مرورية خاصة في فترات المساء.

حادث على

حادث اصطدام مكة المكرمة

حادث على "جدة- مكة القديم" يعيد مطلب المدخل الآمن عند تقاطع المسلخ

عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-10-24

أعاد حادث اصطدام وقع على طريق "جدة-مكة القديم" بالتحديد عند تقاطع المسلخ الغربي، مطالب الأهالي بضرورة الانتهاء من أعمال مشروع التقاطع بأسرع وقت ممكن، والعمل على إنشاء مدخل بشكل آمن مؤدي للمسلخ غير الحالي.

ونتج عن الحادث إصابة شخص؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، عن طريق الهلال الأحمر السعودي، فيما باشر المرور الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من جانبهم، طالب عدد من أهالي حي أم الجود ومخطط الزايدي الغربي، والأحياء المجاورة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، والجهات ذات العلاقة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بالتقاطع الخطر، المؤدي إلى المسلخ الغربي التابع للأمانة، وإنشاء مدخل أكثر أماناً بعيداً عن الحالي الذي يجري العمل فيه، لافتين إلى أن الموقع سجّل عدة حوادث على مدى الأشهر الماضية.

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ولفتوا إلى أن التحويلة المؤدية إلى المسلخ تفتقر للوحات التحذيرية ما نتج عنها حوادث مرورية خاصة في فترات المساء.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441

02:36 PM

أصاب شخصًا وباشره المعنيون ونقلوه للمستشفى.. تحويلة بلا لوحات تحذيرية

أعاد حادث اصطدام وقع على طريق "جدة-مكة القديم" بالتحديد عند تقاطع المسلخ الغربي، مطالب الأهالي بضرورة الانتهاء من أعمال مشروع التقاطع بأسرع وقت ممكن، والعمل على إنشاء مدخل بشكل آمن مؤدي للمسلخ غير الحالي.

ونتج عن الحادث إصابة شخص؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، عن طريق الهلال الأحمر السعودي، فيما باشر المرور الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من جانبهم، طالب عدد من أهالي حي أم الجود ومخطط الزايدي الغربي، والأحياء المجاورة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، والجهات ذات العلاقة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بالتقاطع الخطر، المؤدي إلى المسلخ الغربي التابع للأمانة، وإنشاء مدخل أكثر أماناً بعيداً عن الحالي الذي يجري العمل فيه، لافتين إلى أن الموقع سجّل عدة حوادث على مدى الأشهر الماضية.

ولفتوا إلى أن التحويلة المؤدية إلى المسلخ تفتقر للوحات التحذيرية ما نتج عنها حوادث مرورية خاصة في فترات المساء.

، حادث على "جدة- مكة القديم" يعيد مطلب المدخل الآمن عند تقاطع المسلخ ،
المصدر : الخليج 365

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