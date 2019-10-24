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تَوَاصل قطع الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب والشمال، بالعوائق ومستوعبات النفايات من قِبَل المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة؛ على الرغم من محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين؛ وذلك لليوم السابع على التوالي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن عددًا من المحتجين يتجمعون أمام مصرف لبنان المركزي، ويقطعون الطريق أمام مدخله الرئيسي في شارع الحمرا في بيروت.احتجاجات لبنان لبنان بيروت
قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين بيروت والجنوب والشمال.. لليوم السابعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-24
تَوَاصل قطع الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب والشمال، بالعوائق ومستوعبات النفايات من قِبَل المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة؛ على الرغم من محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين؛ وذلك لليوم السابع على التوالي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن عددًا من المحتجين يتجمعون أمام مصرف لبنان المركزي، ويقطعون الطريق أمام مدخله الرئيسي في شارع الحمرا في بيروت.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
01:23 PM
رغم محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين
تَوَاصل قطع الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب والشمال، بالعوائق ومستوعبات النفايات من قِبَل المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة؛ على الرغم من محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين؛ وذلك لليوم السابع على التوالي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن عددًا من المحتجين يتجمعون أمام مصرف لبنان المركزي، ويقطعون الطريق أمام مدخله الرئيسي في شارع الحمرا في بيروت.
، قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين بيروت والجنوب والشمال.. لليوم السابع ،
المصدر : الخليج 365
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