السعودية اليوم / الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة "جندي"



الرياض 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة "جندي" للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) ابتداءً من يوم الأحد القادم 28 / 2 / 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس 3 / 3 / 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : http://www.jobs.sa .

// انتهى //

15:43ت م

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