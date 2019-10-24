السعودية اليوم / وفد من وزارة الشؤون الإسلامية يزور " واس "



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

زار وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ، مقر وكالة الأنباء

واستمع الوفد الذي يضم المتحدثين الرسميين للوزارة بمختلف فروعها ، إلى شرح من نائب الرئيس المكلف علي بن هجاد الزهراني عن إدارات "واس" وأقسامها ، وآلية العمل الإعلامي اليومي في قسم التحرير ، ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها .

كما زار الوفد قسم التصوير والإنتاج التلفزيوني ، والمركز الإعلامي الذي يحتضن تجهيزات تقنية وفنية حديثة .

وعبر الوفد عن سعادته بزيارة " واس " ولقاء منسوبيها والاطلاع على أعمالها ، منوهاً بما تقدمه وكالة الأنباء السعودية من خدمات إخبارية على المستويات كافة ، وتطويعها بما يسهم في تحقيق عمل إعلامي يواكب التطور والنهضة التي تشهدها المملكة .

// انتهى //

15:39ت م

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الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسزار وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ، مقر وكالة الأنباء السعودية " واس " بمدينة الرياض .واستمع الوفد الذي يضم المتحدثين الرسميين للوزارة بمختلف فروعها ، إلى شرح من نائب الرئيس المكلف علي بن هجاد الزهراني عن إدارات "واس" وأقسامها ، وآلية العمل الإعلامي اليومي في قسم التحرير ، ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها .كما زار الوفد قسم التصوير والإنتاج التلفزيوني ، والمركز الإعلامي الذي يحتضن تجهيزات تقنية وفنية حديثة .وعبر الوفد عن سعادته بزيارة " واس " ولقاء منسوبيها والاطلاع على أعمالها ، منوهاً بما تقدمه وكالة الأنباء السعودية من خدمات إخبارية على المستويات كافة ، وتطويعها بما يسهم في تحقيق عمل إعلامي يواكب التطور والنهضة التي تشهدها المملكة .// انتهى //15:39ت م0131

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.