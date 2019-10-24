السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية لتحقيق مبادرة الإسكان الميسر بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل.

واستعرض خلال اللقاء سير أعمال اللجنة ومنجزاتها كما جرى بحث المعوقات واقتراحات الحلول وجهود التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور السديري اهتمام سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بأعمال اللجنة وتحقيق أهدافها المنشودة وتفعيل الاستفادة الكاملة منها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

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15:18ت م

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