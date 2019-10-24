السعودية اليوم / بلدية محايل تغلق أربعة محلات نسائية بالمحافظة



أبهـا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت بلدية محايل عسير ممثلة في القسم النسائي خلال الأسبوع المنصرم, أربع محلات تجارية, ومخالفة ستة محلات, وإنذار خمس محلات, من خلال جولاتها الرقابية التي قامت بها البلدية التي شملت 50 محلاً تجارياً تختص بالأنشطة النسائية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد آل مصمع, أن الحملة جاءت ضمن خطة البلدية في متابعة ورصد الأنشطة المختلفة بالمحافظة وتطبيق اللوائح والأنظمة والاشتراطات الصحية على الممارسين بسوق العمل والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

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15:12ت م

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