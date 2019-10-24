السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تستضيف الاجتماع الـ 15 للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

بدأت لجنة عمداء شؤون الطلاب في الجامعات

وافتتحت اللجنة اجتماعها بكلمة ترحيبية ألقاها عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني، بعدها تم استعراض التجارب الناجحة في الجامعات كتجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي قدمها عميد شؤون الطلاب، ومقترحات تطوير عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود التي قدمها الدكتور فهد القريني.

واستعرضت اللجنة مجموعة من الموضوعات مثل رحلة الطلاب إلى سنغافورة ومقترحات إدارة صندوق الطلاب قدمها عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد، ورحلة الطالبات إلى ماليزيا قدمها عميد شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومؤتمر إدارة القيادة الشابة قدمه عميد شؤون الطلاب في جامعة جازان، واستعرض أمين عام الجامعة الاجتماع الخاص بوكيلات عمادات الطلاب للأنشطة.

علاوة على ذلك، ناقش العمداء موضوعات مشاركة طلاب الجوالة في معسكرات الحج والعمرة قدمها عميد شؤون الطلاب في جامعة الطائف، ومقترح مهرجان المسرح الجامعي السعودي الأول للديودراما قدمه عميد شؤون الطلاب في جامعة جازان، حتى ناقشت اللجنة أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع، ثم جرى تكريم أعضاء اللجنة السابقين تقديرًا لجهودهم التي بذلوها خلال فتره عملهم باللجنة.

// انتهى //

15:05ت م

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الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسبدأت لجنة عمداء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية أعمالها اليوم في مقر جامعة الملك سعود من خلال الاجتماع الـ 15 للجنة الذي عقد في قاعة تشريفات مبنى إدارة الجامعة، برئاسة وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن محمد الصقير.وافتتحت اللجنة اجتماعها بكلمة ترحيبية ألقاها عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني، بعدها تم استعراض التجارب الناجحة في الجامعات كتجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي قدمها عميد شؤون الطلاب، ومقترحات تطوير عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود التي قدمها الدكتور فهد القريني.واستعرضت اللجنة مجموعة من الموضوعات مثل رحلة الطلاب إلى سنغافورة ومقترحات إدارة صندوق الطلاب قدمها عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد، ورحلة الطالبات إلى ماليزيا قدمها عميد شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومؤتمر إدارة القيادة الشابة قدمه عميد شؤون الطلاب في جامعة جازان، واستعرض أمين عام الجامعة الاجتماع الخاص بوكيلات عمادات الطلاب للأنشطة.علاوة على ذلك، ناقش العمداء موضوعات مشاركة طلاب الجوالة في معسكرات الحج والعمرة قدمها عميد شؤون الطلاب في جامعة الطائف، ومقترح مهرجان المسرح الجامعي السعودي الأول للديودراما قدمه عميد شؤون الطلاب في جامعة جازان، حتى ناقشت اللجنة أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع، ثم جرى تكريم أعضاء اللجنة السابقين تقديرًا لجهودهم التي بذلوها خلال فتره عملهم باللجنة.// انتهى //15:05ت م0120

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