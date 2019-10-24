السعودية اليوم / الدكتور الوقيت يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

رفع معالي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة ، مؤكداً أن هذه الثقة ستكون بعون الله وتوفيقه داعماً وحافزاً له لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - من خلال مركز المعلومات الوطني الذي بدوره سيتكامل مع كافة مكونات الهيئة

// انتهى //

14:51ت م

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الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة ، مؤكداً أن هذه الثقة ستكون بعون الله وتوفيقه داعماً وحافزاً له لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - من خلال مركز المعلومات الوطني الذي بدوره سيتكامل مع كافة مكونات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بخبراتة التقنية الطويلة وكوادره البشرية الوطنية الطموحة لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة في مجالات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ قيادة وطننا المعطاء وأن يحفظ على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //14:51ت م0112

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