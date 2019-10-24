السعودية اليوم / بلدية تثليث تستعيد ٨٠ ألف م٢ من الأراضي الحكومية



أبها 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

استعادت بلدية تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير حوالي 80 ألف م٢ من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها.

وأوضح رئيس البلدية عوض القحطاني أن أعمال الإزالة جاءت بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، بناء أحواش وخزانات مياه بشكل مخالف للأنظمة و في مواقع حكومية، حيث تمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم تطبيق الأنظمة و اللوائح بحق المخالفين، مؤكدا أن البلدية ستطبق العقوبات النظامية على أي معتد على الأراضي الحكومية.

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14:47ت م

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