السعودية اليوم / المستشفى التخصصي بالخرج يبدأ الأحد القادم استقبال جميع حالات الأطفال والنساء والولادة



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ايقاف استقبال جميع حالات الأطفال والنساء والولادة في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج وتحويلها إلى المستشفى التخصصي (مستشفى النساء والولادة والأطفال) بالحافظة بدءاً من يوم الأحد 28 صفر 1441هـ الموافق 27 اكتوبر 2019م.

وأوضحت "صحة الرياض" أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات الصحية بمختلف محافظات المنطقة بما فيها محافظة الخرج، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 للإرتقاء بالخدمات الصحية ، لتوحيد الخدمات الطبية بأقسام النساء والولادة والأطفال، وذلك بنقل خدماتها من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال التخصصي، مؤكدة انها تعمل جاهدة على تقديم أرقى أنواع الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

وقالت :إنها تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة للمستويات المعيارية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين من خلال المسارين الوقائي والعلاجي معاً، تماشياً مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في إطار تنفيذ مبادرات رؤية 2030.

يذكر أن أن المستشفى التخصصي تبلغ سعته السريرية 200 سريراً ويحتوي على أقسام عدة منها قسم النساء والولادة، والأشعة، والطوارئ، وقسما الحضانة والتنويم، إضافة إلى العيادات الخارجية والأقسام الخدمية الأخرى. كما يضم كوادر متميزة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين والفنيين وهيئة التمريض.

وسيسهم هذا المستشفى في تخفيف العبء والضغط على مستشفيات المحافظة، خاصة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية .

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14:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.