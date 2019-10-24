السعودية اليوم / مدني الوجه يقيم محاضرة توعوية عن " الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية منها "



الوجه 25 صفر 1441هـ الموافق 24 اكتوبر 2019م واس

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك , محاضرة توعوية عن " الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية منها " ، وذلك بالمعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة .

ويأتي ذلك ضمن أعمال حملة السلامة "وعيكم .. نجاة" التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة .والتي تستهدف المنشآت التعليمية خلال هذه الفترة .

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14:34ت م

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