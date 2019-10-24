السعودية اليوم / تقنية الدمام تعلن موعد القبول وتسجيل لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس



الدمام 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الكلية التقنية بالدمام عن موعد فتح باب التسجيل والقبول لبرنامج الدبلوم (صباحي - مسائي) للفصل التدريبي الثاني للعام 1440 / 1441 هـ ، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 23 ربيع الأول المقبل 1441هـ عبر بوابة القبول https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ويشمل التسجيل تخصصات المسار العلمي : الكهرباء والإنتاج وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والدعم الفني والشبكات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب والأجهزة وآلات دقيقة والإنتاج الكيميائي والتقنية المعمارية والمساحة والتقنية المدنية ، وتخصصات المسار الأدبي : المحاسبة والتسويق ، كما يتاح التسجيل لفئة الصم في تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للمعاقين سمعيا.

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14:34ت م

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