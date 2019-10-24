راتبك أقل من 14 ألف ريال .. احصل على قرض عقاري بنصف مليون دون أرباح

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد صندوق التنمية العقاري التذكير بالفرص التي يوفرها لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى 14 ألف ريال أو أقل حيث بإمكانهم الحصول على قرض عقاري مدعوم.

وقال الصندوق إنه إذا كان الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن مخصومًا منه حصة التأمينات أو مؤسسة التقاعد يمكن للفرد الحصول على قرض يصل إلى 500 ألف ريال بدون فوائد.

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وكان صندوق التنمية العقاري اعتمد في وقت سابق تعديلاً على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب ما كان متبع في مصفوفة الدعم السابقة وذلك سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من المستفيدين لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019 حتى شهر أغسطس، مسجلةً نحو 12.306 عقود خلال شهر أغسطس 2019 بقيمة 5.2 مليار ريال، وذلك بنسبة ارتفاع 317% في عدد القروض و 218% في حجم التمويل على أساس سنوي.

وأوضحت “ساما” من خلال تقريرها الشهري مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019 نحو 96.787 عقداً تمويلياً بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نمواً يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.