أمطار المدينة تتواصل 12 ساعة والمدني: نتابع التطورات .. لا تخرجوا إلا للضرورة

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول مع شبه انعدام في الرؤية حتى منتصف الليل تقريباً على المدينة المنورة.

وقالت الهيئة إن الحالة تمتد من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 مساء اليوم الخميس ويشمل الحناكية – العيص – العلا – بدر – خيبر -وادي الفرع – ينبع.

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من جهتها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج.

كما شدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عميد خالد مبارك الجهني على متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وأعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.