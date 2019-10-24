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ديفيد كيز: المملكة تعانق المستقبل باستضافة قمة العشرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال البروفيسور ديفيد كيز، المشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” للأولويات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، إن استضافة المملكة لقمة العشرين G20، العام المقبل يعطي دلالة نوعية أن السعودية تعانق المستقبل.
تأتي تصريحات ديفيد في محاضرته بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.
وتستضيف المملكة، أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020، لتكون بذلك القمة الأولى من نوعها في العالم العربي.
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