سياسياً وحقوقياً.. إيران في مرمى الأمم المتحدة لهذا السبب!

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

الرد على إيران من العالم والمجتمع الدولي لم يكن سياسياً فقط، بل حقوقياً وإنسانياً كذلك، فبعد تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ووزير الشؤون الخارجية عادل الجبير بشأن التجاوزات والعداء الإيراني، أثارت تصريحات خبير حقوقي بالأمم المتحدة عن الإعدامات الإيرانية لـ7 أطفال مخاوف جديدة من الكراهية الإيرانية.

الحقوقي المسؤول أشار إلى إعدام إيران 7 أطفال مدانين العام الماضي، واثنين حتى الآن هذا العام، على الرغم من حظر قانون حقوق الإنسان عقوبة الإعدام ضد أي شخص دون سن 18 عاماً.

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جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، كشف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، إن لديه “معلومات موثوقة” بشأن انتظار ما لا يقل عن 90 طفلاً الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.

وقال رحمن إن معدل عقوبة الإعدام في إيران “لا يزال أحد أعلى المعدلات في العالم”، رغم انخفاض عدد من نفذ بحقهم الإعدام من 507 في 2017 إلى 253 العام الماضي.

وصرح إسبر قبل قليل، إن إيران هي من استهدف المنشآت السعودية في أرامكو، محذراً من عواقب العداء الإيراني الوخيمة على المنطقة.