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أمطار رعدية على تبوك حتى الثامنة 

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2019-10-24

أمطار رعدية على تبوك حتى الثامنة 

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن استمرار الأمطار الرعدية على منطقة تبوك, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من صباح الغد, وتشمل تبوك ومحافظتي أملج و تيماء.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

 




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