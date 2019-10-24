شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمعيات الصحية» تعلن نتائج انتخاباتها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)
أصدرت الإدارة العامة للجمعيات الصحية التابع لهيئة التخصصات الصحية نتائج انتخابات مجلس إدارة الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية.
وأعرب نائب رئيس المجلس التأسيسي وعضو مجلس الإدارة المنتخب أحمد بن ناصر الهتلان، عن شكره وامتنانه بهذا الحراك الانتخابي، الذي يأتي تماشيا مع رؤية 2030، والتحول الوطني 2020 في مجال القطاع الصحي.
وذكر الهتلان أن الجمعية تعتبر الأولى من نوعها بين دول الخليج، وقد حازت على شراكات إستراتيجة مع دول متقدمة في المجال نفسه، وذكر أن الجمعية ستستضيف الشهر القادم الكونغرس التاسع عشر، والمزمع عقده بين 17-2019/11/21 في دبي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات إدراة المعلومات الصحية وشعبة الصحة الإلكترونية بدبي، ويعقد هذا الحدث لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول شمال حوض البحر المتوسط.
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