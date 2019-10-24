شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: وظائف مهنية في معرض التوظيف الأول بـ«المعهد الصناعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)

أعلن المعهد الصناعي الثانوي الأول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة، إقامة ملتقى التوظيف الأول لعدد من الوظائف الفنية للخريجين بجميع التخصصات (كهرباء صناعية والسيارات واللحام والميكانيكا العامة)، ابتداء من اليوم (الخميس) حتى 1441/2/29.

وأفاد المعهد بأنه يجب إحضار صورة من السيرة الذاتية وشهادة المؤهل وسجل التأمينات الاجتماعية، ويتم تسليم الوثائق لمكتب التنسيق الوظيفي بالمعهد أو إرسالها على البريد الإلكتروني: [email protected]

وقال رئيس مكتب التنسيق الوظيفي في المعهد الصناعي المهندس رزق الصاعدي: تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دائما على تطوير برامج التدريب والتوظيف، ومنها مكاتب التنسيق الوظيفي التي تساهم في إعداد برامج تهيئة الخريج لسوق العمل، وإعداد ملتقيات التوظيف لإيجاد فرص عمل مناسبة لخريجين المنشآت التدريبية، ومتابعة الخريجين في سوق العمل عن طريق الزيارات الميدانية واستبانات رضا أصحاب العمل بعد التوظيف.