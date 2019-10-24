والد شاب توفي في حادث مروري بأحد طرق الليث يرفض تسلم جثمانه لهذا السبب

رفض والد شاب توفي بحـادث مروري على طريق “الليث – غميقة” تسلم جثمـانه؛ بسبب شكوكه في وجود شبهة جنائية بالواقعة. وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن شاباً يدعى عمر تعرّض لحـادث اصطدام بسيارته في أحد أعمدة الإنارة على طريق “الليث – غميقة”، ما تسبب في وفـاته.

وقرر والد الشاب عدم تسلم جثمـان نجله من ثلاجة الأمـوات بمستشفى الليث العام؛ مطالباً بتشكيل لجنة للتحقيق في الحـادثـة والاستماع إلى شهادات المتواجدين في الموقع وقتها ومحاسبة المتسببين فيها.

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