السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مساعد رئيس المحكمة العمالية ببريدة



بريده 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, بحضور رئيس المحكمة العمالية ببريدة الشيخ عبدالكريم التويجري، الشيخ فهد بن محمد الربيش الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مساعداً لرئيس المحكمة العمالية بمدينة بريدة.

وهنأ سموه، الشيخ الربيش، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه، منوهاً باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة.

من جهته عبر الشيخ الربيش، عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه وعلى توجيهاته السديدة، سائلا الله أن يعينه لخدمة الدين والوطن.

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13:52ت م

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