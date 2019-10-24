السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير شرطة منطقة مكة المكرمة



جدة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي, يرافقه مدير شرطة العاصمة المقدسة المُعيّن حديثاً العميد ركن علوش الحربي.

وهنأ سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مدير شرطة العاصمة المقدسة بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

// انتهى //

13:52ت م

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